Sneek – De racewagen van Max Verstappen is zojuist aangekomen op het Starteiland. Op 3, 4 en 5 augustus is de RB14, waarmee de Nederlandse coureur in 2018 twee overwinningen behaalde, dagelijks van 10:00 tot 18:00 uur te bewonderen in ‘the RedBull Dome’ op het Starteiland. Daarnaast kan het publiek ook zelf ervaren hoe het is om in een F1-wagen te rijden door te gamen in een play-seat.