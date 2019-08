Beurtschip Grouw krijgt de wimpel ‘Boot van het Jaar’

Sneek- Harrie Amsterdam, bestuurslid van het ‘Beurtschip Grouw’ heeft vanavond de wimpel die bij de onderscheiding ‘Boot van het Jaar’ hoort in ontvangst genomen uit handen van de voorzitter van Sneek Promotion, Gerard Vellinga.

Het originele schip verzorgde vanaf 1910 de beurtvaart van Grou naar Leeuwarden en tussen Grou en Sneek en nam daarmee een belangrijke cultuurhistorische plaats in voor Zuidwest Friesland. Het schip vaart vanavond mee in de Vlootschouw Sneek.

Het schip kwam na enige omzwervingen terecht in Zoutkamp, waar het werd ingezet voor de garnalenvangst. In 1962 werd het vissersschip, dat nog altijd de contouren van een beurtschip had, voorzien van een kottersteven, met behoud van de originele steven. Sinds 1988 deed het dienst als recreatievaartuig. Begin 2011 kwam het schip te koop en werd gekocht door een groep liefhebbers die het onderbracht in de stichting “Dorp Grouw”, met als doel het schip te restaureren naar de oorspronkelijke vorm en uitvoering. Het schip is in 3,5 jaar tijd in de oude luister teruggebracht door een team van werkzoekenden geleid door projectleider Bryan Kes en Age Veldboom. Het resultaat is: de terugkeer van het enige originele beurtscheepje, gebouwd op de Jouster werf van Auke Holtrop van der Zee, voor de Friese wateren. Een uniek schip, een waardig vertegenwoordiger van de traditionele Friese scheepsbouw.

Leer-werktraject

Een aantal enthousiastelingen, o.a. Harry Amsterdam, Tony Brundel, Jelle Talsma en Berend Mink, vonden dat dit schip weer moest varen, vanwege de cultuurhistorische waarde. Het is toen gekoppeld aan een leer-werkproject. Aan dit project deden meer dan 80 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt mee. Daar zat ook een Syrische man bij, die in Syrië een schildersbedrijf had. Door aan het project mee te werken, heeft hij de taal beter geleerd. Harry Amsterdam, voorzitter Stichting Dorp Grouw: “Veel jongelui die aan dit project meewerkten hebben een vak geleerd. Ze leerden ijzer bewerken, zoals lassen en klinken en hout- en schilderwerk. Ze hebben het schip weer opgebouwd en meer dan 40 hebben daarna weer een baan gekregen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

Foto Henk van der Veer