Sneek- “De symbolen ter ere van de naderende komst van Dionysos zijn weer opgericht. Schitterende blikvangers ook voor de wijde omgeving van Sneek. Zou het overigens niet een aardig idee zijn die 4 vlaggenmasten al bij aanvang watersport seizoen te plaatsen? En dan met vlag natuurlijk:, schrijft Wout Bijma. Hij maakte ook de foto

Wij hebben even opgezocht wie Dionysos ook al weer was: ‘Dionysos was de god van de landbouw, de vruchtbaarheid, de natuur, de wijn, het plezier en de dans, het leven, en van onsterfelijkheid, volgens de Griekse mythologie. Hij is ook wel bekend onder de naam Bacchus.