Arriva verbindt bezoekers Sneekweek met het Sneekermeer

Sneek- De 84e editie van de Sneekweek vindt plaats van vrijdag 2 tot en met donderdag 8 augustus. Ook dit jaar rijdt Arriva weer met de speciale Sneekermeerbus (lijn 38) tussen station Sneek en het Sneekermeer. Een enkele rit met de Sneekermeerbus kost 3 euro.

Betalen kan door op saldo te reizen met een OV-chipkaart of door een los kaartje te kopen bij de chauffeur. Er worden alleen (contactloze) pinbetalingen geaccepteerd. Met contant geld betalen is niet mogelijk. Ook zijn andere reisproducten op de OV-chipkaart niet geldig voor een reis met de Sneekermeerbus. Hieronder vallen bijvoorbeeld abonnementen en kortingsproducten.

Sneekermeerbus Weekticket

Reizigers die van plan zijn regelmatig met de Sneekermeerbus te reizen, zijn voordeliger uit met het Sneekermeerbus Weekticket die online te koop is als e-ticket op www.arriva.nl/sneekweek voor 25 euro.

Elk half uur

De Sneekermeerbus rijdt dagelijks in de ochtend elk half uur en in de loop van de middag zelf elke 20 minuten. De volledige dienstregeling is te raadplegen op www.arriva.nl/sneekweek.