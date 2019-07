Sneek – Na de afgelopen 2 jaar op Hardzeildag het Sneekermeer met de Skûtsjes van de SKS te hebben moeten delen, hebben we dit jaar het wedstrijdwater weer voor ons alleen. Dit betekent dat op deze dag het reguliere programma weer wordt gevolgen.

Nieuw op deze dag is de “Sprintprijs”: in iedere klasse wint de zeiler die als nummer 1 bij de eerste boei aankomt de Sprintprijs. Wees op deze dag dus extra alert bij de start en in het eerste kruisrak en probeer deze Sprintprijs te winnen!