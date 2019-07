Radiografisch zeilen tijdens de Sneekweek

Sneek – Het afgelopen jaar is de groep zeilers in radiografischbestuurbare bootjes enorm toegenomen. Het enthousiasme van het varen met de DF65-bootjes is de afgelopen winter ook overgeslagen naar Sneek en omstreken. Deelname aan het belangrijkste zeilevenement kon dan ook niet ontbreken!

Na een test met de DF65 bootjes tijdens de Kleine Sneekweek, zullen tijdens deze Sneekweek op zaterdag en maandag maximaal 30 DF65 (Dragon Force 65) en 15 K-jachten aan de start verschijnen.

De wedstrijden van deze klassen zullen na afloop van de reguliere zeilwedstrijden dichtbij het Starteiland plaatsvinden. De deelnemers zullen hun bootjes vanaf het Startschip “besturen”. Er wordt een groot spektakel verwacht, dat voor het publiek prima te volgen zal zijn!

Onder de deelnemers bevinden zich gerenommeerde Sneekweekzeilers als Pieter Boelsma, Harry Amsterdam, Peter Schuil en Rob Aukema.