Finnjolzeiler Pieter Jan Postma vertelt over zijn zeilervaringen

Sneek – In navolging op het grote succes van de lezingen van Volvo Ocean-deelnemer Carlo Huisman in het zeiltheater op het Starteiland tijdens de Sneekweek van 2018, heeft de organisatie weer een grote zeilheld kunnen strikken voor een aantal lezingen. Finnjolzeiler Pieter Jan Postma komt dit jaar zijn zeilervaringen delen. Dit KWS-lid greep in 2012 tijdens de Olympische Spelen net naast het podium, maar heeft vele prijzen gewonnen in de Finn klasse als mede ook in de Laser, Splash en Optimist. De onlangs gestopte Pieter Jan Postma heeft een schat aan ervaring en zal daarover op dinsdag 6 augustus een aantal boeiende verhalen vertellen.