Ruim 700 inschrijvingen voor Sneekweek 2019

Sneek – De Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS) maakt zich op voor alweer de 84ste Sneekweek. Een zeilevenement dat ruim 200 jaar geleden begon met de zogenaamde Hardzeildag en inmiddels is uitgegroeid tot een zesdaags zeilevenement met deelnemers uit binnen- en buitenland. Ruim 700 zeilboten (samen goed voor zo’n 1000 deelnemers) zullen aan de start verschijnen, waarmee het aantal aanmeldingen vergelijkbaar is met de afgelopen jaren. Daarmee is de Sneekweek nog steeds het grootste zeilevenement op binnenwater in Europa.

Zeilklassen

Ook dit jaar komen ruim 30 zeilklassen aan de start. Grootste klassen zijn Flits, Optimist, Olympiajol, Valk en Pampus. Traditioneel zijn deze klassen goed vertegenwoordigd tijdens de Sneekweek. Op woensdag 7 augustus zullen de Friese jachten en boeiers aan de start verschijnen. Speciale gast is dit jaar het Friese Statenjacht ‘Friso’ dat dit jaar zijn 65ste verjaardag viert.

Begeleiding jeugdzeilers door ervaren trainers

Na het grote succes tijdens de Sneekweek van vorig jaar, zullen ook tijdens de komende Sneekweek ervaren KWS-zeiltrainers de begeleiding van de jeugd op zich nemen. Dit betekent dat er dagelijks voorafgaand aan de wedstijden een palaver wordt gehouden en aan het eind van de dag een evaluatie. In het palaver zal uitleg worden gegeven over baan, weer en tactiek. Deze bijeenkomsten zijn voor alle jeugdzeilers gratis te bezoeken en worden dagelijks georganiseerd bij de Roerkoning op het Starteiland.

Wederom G-zeilen tijdens de Sneekweek

In 2018 deden voor het eerst mensen met een verstandelijk beperking mee aan de Sneekweek met het zogeheten G-zeilen. ‘Het was een groot succes en daarom doet deze klasse dit jaar opnieuw mee’ aldus Karst Doevedans, voorzitter KWS. Er is een mooie groei in het aantal deelnemers. Ditmaal 16 boten (2018: 11 boten). De deelnemers zijn al het hele jaar met veel plezier hard aan het trainen voor de Sneekweek. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met het Foppe Fonds. De KWS is heel blij met dit initiatief, omdat de Sneekweek een van de eerste evenementen is die sporten voor mensen met een geestelijke beperking in een evenement mogelijk maakt.

Voor het eerst radiografisch zeilen tijdens de Sneekweek

Voor het eerst in de geschiedenis van de Sneekweek zal dit jaar wedstrijden radiografisch zeilen worden gehouden. Er doen circa 30 DF65 (Dragon Force 65) mee en bijna 15 K-jachten. Er is een steeds grotere groep mensen die regelmatig, naast met hun reguliere boot, wedstrijden zeilt in een DF65 of K-jacht. Door deelname aan de Sneekweek wordt in een belangrijke behoefte voorzien van KWS-leden en overige enthousiaste zeilers. De wedstrijden zullen worden gehouden op het Sneekermeer voor het Starteiland en zijn door het publiek goed te volgen.

Sneekweek 2019: een programma voor jong en oud

De Sneekweek begint zoals gebruikelijk op de eerste zaterdag van augustus. De traditio­nele aftrap is op de avond ervoor, vrijdag 2 augustus, vanaf 21.30 met de vlootschouw in de Kolk aan de voet van de Water­poort. De vlootschouw zal worden afgenomen door de Commissaris van de Koning in Fryslân, de heer Arno Brok. In deze armada van schepen zijn alle klassen die op het Sneekermeer acte de préséance geven vertegen­woor­digd. Voorafgaand aan deze festiviteiten wordt sinds 1954 elk jaar een Schipper in de orde van de Sneeker Pan benoemd. Deze traditie bestaat al sinds 1954. De onderscheiding is een initiatief van de KWS in samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân en wordt uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de watersport in het algemeen en voor de Sneekweek in het bijzonder. Deze onderscheiding wordt uitgereikt tijdens de officiële opening van de Sneekweek in het theater van Sneek.

Naast de zeilwedstrijden zorgt het KWS in samenwerking met café-restaurant It Foarûnder voor een aansprekend neven programma voor jong en oud op het Starteiland. Zo is er traditiegetrouw een groot terras met muzikale optredens, waaronder de Utlopers op zondag en woensdag, en de familiedag op maandag. Op dinsdag vertelt internationaal topzeiler en KWS-lid Pieter Jan Postma in het KWS-theater over zijn drijfveer en leven als internationaal topzeiler. Hij is een inspiratiebron en voorbeeld voor veel jeugdzeilers. Ook verzorgt KWS-partner Red Bull voor een spectaculair aanvulling van het programma. Hierover later meer. Toegang tot al deze activiteiten zijn gratis. De teamwedstrijden in de Regenboog tussen de gewesten Holland (De Kaag) en Friesland (KWS) vinden dit jaar plaats op zondag en dinsdag en worden aan het eind van de middag verzeild.

Op woensdag 7 augustus wordt alweer de 204de Hardzeildag gehouden. De Sneekweek wordt traditioneel afgesloten in de feesttent met de prijsuitreiking en aansluitend een groot slotfeest op donderdagavond.

Starteiland

Het Starteiland in het Sneekermeer vormt het middelpunt van de zeilwedstrijden. Hier leggen de meeste boten aan en op dit eiland hebben familieleden, vrienden en bekenden alle mogelijkheden om de verrichtingen van hun favorieten van nabij te aanschouwen. Het eiland dankt zijn bijnaam aan het feit dat er vroeger een starttoren op dit eiland stond. Tegenwoordig staat op die plaats een modern wedstrijdcentrum. Gestart wordt er niet meer vanuit het wedstrijdcentrum, wel is daar altijd de finish. Het bijzondere van de Sneekweek is dat de boeien verdeeld liggen over het Sneekermeer en naastgelegen wateren. Afhankelijk van de windkracht en windrichting moeten er circa 20 verschillende boeien worden gerond.

Het afgelopen jaar is flink geïnvesteerd in de faciliteiten op het Starteiland. Zo is de bereikbaarheid toegenomen doordat er een nieuwe en grotere elektrische pont in de vaart is genomen. Hiernaast zijn er camperplaatsen beschikbaar voor de deelnemers aan de Sneekweek.

Op www.sneekweek.nl meer nuttige informatie, onder andere over bereikbaarheid van het Starteiland.