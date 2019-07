De Sneekweek: een vakantie voor het hele gezin

Sneek- Wat is nu het mooie aan de Sneekweek? Het is een evenement voor het hele gezin. Iedereen kan meedoen: van jong tot oud.

Voor de jonge zeilers organiseert de KWS bijvoorbeeld dagelijks een voorbespreking waarin ervaren zeilers de beginnende zeilers van tips en trucs voor de wedstrijd voorzien.

Op maandag is er een familiedag en op diverse dagen zullen er na de reguliere wedstrijden andere wedstrijden worden georganiseerd. Denk aan de teamwedstrijden in de Regenboog en demonstratiewedstrijden in de DF65, de nieuwe radiografische hit.

En voor de wat oudere jongeren zullen er dit jaar maar liefst 3 zeilersfeesten worden georganiseerd in de tent op het Starteiland.