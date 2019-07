Nog maar twee weken tot Sneekweek 2019 losbarst: dit is het programma

Sneek – Over twee weken is het alweer zover: de 84e editie van de Sneekweek. Van vrijdag 2 augustus t/m zondag 11 augustus staat Sneek volop in het teken van zeilen, feest en (hopelijk) zon! De Sneekweek wordt uiteraard geopend met de Vlootschouw op de vrijdagavond. Gedurende de week zijn er diverse culturele activiteiten en festiviteiten in en rondom de stad. Benieuwd naar het programma? Hieronder volgt een overzicht! Een uitgebreider overzicht van het programma is te vinden op www.sneek.nl, www.vlootschouwsneek.nl en www.sneekweek.nl.

Vrijdag 2 augustus

Opening Sneekweek met Vlootschouw Sneek

14.00 – 16.00 uur Waterpoort Sneek open ter bezichtiging

14.00 – 16.00 uur Bezichtiging Boot van het jaar bij Waterpoort

19.30 uur voorprogramma muziekoptredens en (watersport)demonstraties

21.30 uur feestelijke opening Sneekweek met de Vlootschouw Sneek

22.30 uur start Sneekweek Kermis

22.30 uur start Sneekweekfeesten met div. muziekpleinen

Zaterdag 3 augustus

va 10.00 uur Sneekweek Zeilwedstrijden

va 13.00 uur Sneekweek Kermis

va 13.00 uur Muziek in de stad

14.00 – 16.00 uur Waterpoort Sneek open ter bezichtiging

‘s avonds muziekpleinen

Zondag 4 augustus

va 10.00 uur Sneekweek Zeilwedstrijden

12.00 – 17.00 uur Koopzondag

va 13.00 uur Sneekweek Kermis

va 13.00 uur Muziek in de stad

14.00 – 22.00 uur LocalVibes @Lokaal55

14.00 – 22.00 uur Soul Sonic bij Wijde Noorderhorne

17.00 – 20.00 uur Oude Vat Putkapel

20.00 uur Sneekweekproms in St. Martinuskerk Sneek

‘s avonds muziekpleinen

Maandag 5 augustus

va 10.00 uur Sneekweek Zeilwedstrijden

va 13.00 uur Sneekweek Kermis

va 13.00 uur Muziek in de stad

‘s avonds muziekpleinen

Dinsdag 6 augustus

va 10.00 uur Sneekweek Zeilwedstrijden

va 13.00 uur Sneekweek Kermis

va 13.00 uur Muziek in de stad

14.00 – 16.00 uur Sneekweek Kindermiddag Wijde Noorderhorne

‘s avonds muziekpleinen

Woensdag 7 augustus

va 10.00 uur Sneekweek Zeilwedstrijden

10.00-17.00 uur Hardzeildagbraderie

va 13.00 uur Sneekweek Kermis

va 13.00 uur Muziek in de stad

17.00 – 20.00 uur Oude Vat Putkapel

‘s avonds muziekpleinen

Donderdag 8 augustus

va 10.00 uur Sneekweek Zeilwedstrijden

va 13.00 uur Sneekweek Kermis (laatste dag)

va 13.00 uur Muziek in de stad

14.00 – 16.00 uur Sneekweek Kindermiddag Schaapmarktplein

‘s avonds Swingterras & muziekpleinen

Vrijdag 9 augustus

13.00 – 18.00 uur Sneekweek Straattheaterfestival

‘s avonds muziekpleinen

Zaterdag 10 augustus

13.00 – 18.00 uur Sneekweek Straattheaterfestival

‘s avonds muziekpleinen

Zondag 11 augustus

12.00 – 17.00 uur Extra koopzondag

13.00 uur Openbare openlucht Rock Kerkdienst in de Looxmagracht

15.30 uur intermezzo met Jeugd optredens

16.30 uur Rabo Sneekweek Slotconcert in de Looxmagracht

19.00 uur Einde Sneekweek festiviteiten

Foto: Jan Douwe Gorter