SKS onderzoekt mogelijkheden veranderen wedstrijdvolgorde skûtsjesilen

Sneek- De Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) start een onderzoek naar de mogelijkheid om de wedstrijdvolgorde van de skûtsjewedstrijden te veranderen. Dat is zaterdagmiddag op de jaarvergadering van de SKS besloten. Het bestuur was tegen het voorstel omdat in 2016 besloten werd de komende tien jaar niets aan de volgorde te doen. Maar op de vergadering bleek bij handopsteken dat een meerderheid voor is om toch naar de volgorde te zien. Daarvoor zal een commissie in het leven opgeroepen worden.

Het voorstel om de volgorde te veranderen, werd eerder ingediend door de Leeuwarder skûtsjecommissie. Belangrijkste onderdeel van dat voorstel is om de finalewedstrijd niet op de Snitsermar te zeilen, maar in Lemmer. Dat zou meer publiek opleveren, zowel bij de wedstrijd als bij de prijsuitreiking.

Op de vergadering is ook besloten dat de wedstrijdjury vanaf dit seizoen bij protesten gebruik kan maken van wedstrijdbeelden van Omrop Fryslân. het gaat dan om de beelden die ook op televisie uitgezonden zijn, dus de openbare beelden. Beelden door anderen gemaakt worden door de jury niet in beschouwing genomen.