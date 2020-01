De Sintrale Kommisje Skûtsjesilen steunt de hulpactie voor Australië: Fryslân4Australia

Heerenveen- Australië werd geteisterd door de ergste bosbranden ooit gemeten. Gevolgd door rampen met water en stof van verschillende orde en omvang. Mensen, flora en fauna werden en worden zwaar getroffen.

Friesland leeft mee. Twee SKS schippers, te weten Harmen en Sytze Brouwer, hebben het initiatief genomen tot een benefietactie voor hulp. Hoogtepunt is een Online Veiling. Op 25 januari 2020 vindt van 14.30 tot 18.00 deze unieke actie plaats aan de Oude Koemarkt in Heerenveen. Met optredens en inbreng van o.a. Vangrail, Alice Springs, sc Heerenveen, Arjen de Boer, Marit Bouwmeester, Gertjan Verbeek, Gerald Sibon, Epke Zonderland, Sven Kramer, Jorrit Bergstra, Jutta Leerdam, Channel 9, Omrop Fryslân, Waterstad FM, radio nl, Oane en Ysbrand Galama, Unis Flyers…….. ‘en nog folle meer!’

De actie loopt voornamelijk via Facebook. Het ‘publiek’ bepaalt naar welk goed doel in Australië de revenuen gaan. De 75-jarige SKS brengt een unieke kavel in voor de veiling.

De SKS Kavel:

Ervaar het wereldvermaarde Skûtsjesilen dichterbij dan ooit ! Vaar mee in het heetst van de strijd tijdens de titanenwedstrijd op het water van de Langwarder Wielen! Biedt op 14 plaatsen in de SKS-vloot tijdens de jubileumwedstrijd op 4 juli 2020. Je koopt een even unieke als bijzondere ervaring. Tijdens SKS wedstrijden worden doorgaans geen gasten toegelaten aan boord.

Voor hulp aan Australië wordt een uitzondering gemaakt.

De complete SKS-familie schaart zich achter het initiatief van hun schippers Sytze en Harmen Brouwer

Biedt via https://f4a.onzeveilingonline.nl/ op: 14 plaatsen verdeeld over 14 SKS skûtsjes tijdens de jubileumwedstrijd van 4 juli 2020 op de Langwarder Wielen voor Langweer in het kader van het 75-jarig bestaan van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen.

Jij en je gasten worden als groep ontvangen bij de routebespreking en lopen vanaf dat moment mee met de bemanning. Na afloop is de groep van 14 te gast bij feestelijke prijsuitreiking en de jubileumfestiviteiten.

Voor meer informatie zie: www.fryslan4australia.nl