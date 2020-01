Sneker Olphert van der Pol:Nieuwe schipper voor Dokkumer IFKS-skûtsje

Sneek-Het skûtsje van Dokkum heeft een nieuwe schipper: Olphert van der Pol. Zijn broer Wiebe van der Pol wordt zijn adviseur. Verder blijft de bemanning bijna hetzelfde. Van der Pol volgt Kees van der Kooij op, die sinds 2016 schipper was van het Dokkumer skûtsje Ebenhaëzer. De 39-jarige Olphert van der Pol uit Sneek heeft veel ervaring in de skûtsje-wereld. Zo was hij jarenlang bemanningslid van het SKS-skûtsje De Sneker Pan, waar hij ook adviseur van is geweest. Daarnaast vaarde hij mee met het skûtsje van De Lemmer en de laatste tijd was Van der Pol actief bij het Huizumer skûtsje. Hij is echter nog nooit schipper geweest.

“Ik zie dit als een mooie uitdaging. Mijn droom is om ooit schipper te worden bij de SKS. Ik kom namelijk uit een schippersfamilie, dus de mogelijkheid is er. Maar ik wil eerst vooral ervaring opdoen. Ik hoop bij het Dokkumer skûtsje veel te leren en mee te draaien in de top”, zegt de nieuwe schipper die van jongs af aan al skûtsje-liefhebber is.

Onderhoudsbeurt

Voorzitter Hylke Heidstra van het wedstrijdsskûtsje van Dokkum is blij met de broers Van der Pol aan boord. “Het is goed dat er weer een frisse wind door de Ebenhaëzer waait.” Niet alleen de schipper is nieuw. Het skûtsje zelf wordt momenteel volledig gerestaureerd. Het schip was aan een onderhoudsbeurt toe.

Op naar de IFKS

Als alles goed gaat, is het schip in maart weer klaar. Dan beginnen de trainingen. “Ons eerste skûtsjewedstrijd zal die van LemmerAhoy zijn. Het is lastig in te schatten hoe we dit jaar gaan presteren. Stiekem hopen we op een plekje in de top-5 bij de IFKS. Daar doe je het uiteindelijk voor”, zegt Heidstra.

