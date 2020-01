Symbolische overdracht ‘De Jonge Jan’ aan schipper Harmen Brouwer  

Warten– Zondagmiddag, 12 januari,vond voor de wal in Warten de symbolische overdracht van het skûtsje ‘De Jonge Jan’ aan de nieuwe schipper Harmen Brouwer plaats. Eigenaar Jelle Talsma, die in de IFKS vele successen met het skûtsje heeft beleefd, vroeg de kersverse schipper van Langweer door middel van een huwelijksbelofte trouw te beloven aan het skûtsje. Het antwoord van Harmen Brouwer: “Ja, ik wil!”

En daarmee start een nieuwe periode van het vermaarde skûtsje binnen de SKS. ‘De Jonge Jan’ is nauw verbonden met de historie van de SKS. Het skûtsje dankt zijn bijnaam ‘De Poep’ aan zijn eerdere eigenaren de familie Sijtema uit Eastermar. Ook heeft het skûtsje al meerdere kampioenschappen op zijn naam staan. Bijzonder voor de nieuwe schipper is dat zijn overgrootvader Tjitte Jansz Brouwer in 1953 SKS kampioen werd met dit schip.

Van 1965-1977 was de ‘Stichting Earnewâldster Skûtsje’ eigenaar van De Jonge Jan en van 2001-2005 werd het schip gepacht door ‘Stichting Skûtsje Doniawerstal’. Vanaf dit seizoen zal het skûtsje opnieuw namens Langweer aan de start van het SKS kampioenschap staan.

Foto: Ellen Wester

