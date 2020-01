Douma Staal en IFKS continueren sponsorrelatie

Sneek- Douma Staal en Fisher Edelstaal zijn voor drie jaar een sponsorovereenkomst aangegaan met de vereniging Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen (IFKS). Het is een voortzetting van de sponsorrelatie van de afgelopen drie jaar, die dit jaar eindigt. Douma Staal en Fisher Edelstaal sponsoren in 2020, 2021 en 2022 de vereniging met een bedrag van € 12.500,00 per jaar. Sipke Deelstra en Sicko Heldoorn tonen zich namens het IFKS bestuur verheugd met de continuering van het sponsorcontract voor weer drie jaar.

“Douma Staal en Fisher Edelstaal zijn degelijke en betrouwbare sponsoren, waar wij goede ervaringen mee hebben. Onze IFKS skûtsjewedstrijden zijn varende reclame voor het product staal”.

Directeur Jan de Groot van Douma Staal en Fisher Edelstaal vindt het verheugend dat de IFKS zich de afgelopen jaren goed heeft ontwikkeld.

“Er staat nu een professionele organisatie die er in slaagt een fantastische wedstrijdweek met meer dan 60 deelnemende skûtsjes te organiseren. Een sportief spektakel voor deelnemers en publiek”.