Sailing home voor skûtsje Woudsend

Woudsend- Donderdagochtend 21 november 2019 is onder brede belangstelling het schaalmodel van het skûtsje van Woudsend uitgevaren. Jarenlang heeft dit model in een knoert van een vitrine de hal gesierd van het gemeentehuis in IJlst. Gezien de ophanden zijnde verhuizing naar Sneek kwam het skûtsje steeds meer in de verdrukking. Om te voorkomen dat hij ergens in een kelder, of nog erger zou belanden, is na overleg met Ilan Boot besloten om contact te zoeken met de thuisbasis van het schip. Woudsend was direct enthousiast en had er wel oren naar om het skûtsje weer in eigen dorp te hebben.

En zo begon een woelige tocht met het skûtsje richting MFC de Driuwpôlle in Woudsend. Onze altijd enthousiaste collega Lucas Ybema was direct bereid om mij te helpen met het transport. Toen we echter met de verhuizing begonnen zakte ons enthousiasme al vlot in. De vitrine was toch wel gigantisch groot, zwaar en onhandig. En hoe kreeg je in hemelsnaam dat verhipte schip er uit zonder de hele boel naar de Filistijnen te helpen.

Aangesnelde collega’s Léon Slootjes en Sander Meijers boden hulp aan. De situatie die daarna ontstond werd door Herman Finkers ooit mooi omschreven in een lied over de Elfstedentocht: Erik, Lucas, Sander en Léon die stonden mooi te klooien. Beelden van brekend glas, doorgesneden slagaders en bloedspetters tot aan het plafond dienden zich al bij mij aan tot grote vriend Anton Terpstra langsliep.

Praktisch en doortastend als hij is stelde hij liefdevol voor om het geheel gewoon ‘op te huffen’ en dan het skûtsje onderlangs de vitrine uit te tillen. De variant van onderlangs was de revue nog niet gepasseerd en hierin zag een ieder de oplossing. Hulde Anton! Met zijn door sport en buitenleven gestaalde armen werd de vitrine inderdaad vrij vlot ‘opgehuft’ waarna het skûtsje met wat pas- en meetwerk via de onderkant de vrijheid kreeg. Bak en onderstel werden, ingepakt met 73 droogdoeken (dank je wel Hinke Jansen-Kooistra achterin de auto geladen en met het skûtsje op schoot vertrokken we richting Woudsend.

In Woudsend heeft het skûtsje, na wederom het nodige gekloot, een prachtige plek gekregen in het MFC van beheerder Theo. Na een fotootje togen Lucas en ik weer richting kantoor. Een blik over mijn schouder toonde mij een beheerder die liefdevol met een pot Glassex in de weer was om alle bloed, zweet en tranen van de vitrine af te poetsen. Het skûtsje is thuis en heeft weer een mooie prominente plek gekregen.

Tekst en foto’s Erik Visser (Gemeente Súdwest-Fryslân)

Op de foto: Theo Velting, Mfc Woudsend en Lucas Ybema, Gemeente SWF