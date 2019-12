Sneek- Normaal gesproken ligt de Sneker Pan in deze periode bij de Waterpoort. Dit jaar is hij daar wat later. Dit omdat het onderwaterschip op dit moment door Peter Dijkstra Yachtpainting wordt voorzien van nieuwe antifouling.

De planning is dat het skûtsje vanaf 7 december op zijn vertrouwde plek bij de Waterpoort ligt.

Bron: fb-pagina Sneker Pan