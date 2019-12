Sneek- Tom Coehoorn van ThomasVaer Fotografie is professioneel skûtsjefotograaf voor de dagbladen en magazines in Friesland. Van het afgelopen SKS- en IFKS-seizoen heeft hij zijn mooiste foto’s geselecteerd en verwerkt in een prachtige kalender. De foto’s zijn allemaal uitgevoerd in karaktervol zwart/wit. Verdere info: https://www.thomasvaer.frl/

Specificaties:

14 vellen, enkelzijdig gedrukt.

A3 formaat, liggend, spiraalbinding.

250 grs houtvrij mat gesatineerd papier