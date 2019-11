Sneker Pan op zoek naar nieuwe bemanningsleden

Sneek- Meld je aan! De één heeft zulke lichamelijke mankementen dat het niet verantwoord is om door te gaan, een tweede gaat (weer) studeren en kan een en ander niet langer combineren met zijn baan, een derde is druk op ander gebied en zo heeft iedereen zijn eigen reden. Feit is dat de Sneker Pan op zoek is naar nieuwe bemanningsleden. Is skûtsjesilen altijd je droom geweest, wil je veel aan de kant zetten om deze droom te verwezenlijken, ben je een liefhebber, handig, slim, aardig, sociaal, heb je armen als boomstammen, een conditie als een marathonschaatser of misschien wel een combinatie van dit alles, meld je dan aan via: bemanningsnp@gmailcom

Foto Henk van der Veer