Sneek- Sneker fotograaf Tom Coehoorn is genomineerd voor de prestigieuze Mirabaud Yacht Racing Image Award 2019. Vandaag kreeg Coehoorn het bericht over de nominatie en de fotograaf reageerde als volgt:

Bam!! Dit is niet te geloven; mijn foto van het skûtsjesilen is door een internationale jury van de Mirabaud Yacht Racing Image Award 2019 uitgekozen tot één van de top 80 yacht racing foto’s wereldwijd gemaakt dit jaar. Hoe vind je die. Tussen al die scherpe jachten het Makkumer skûtsje! Stem allemaal op de foto dan zetten we het skûtsjesilen internationaal even goed op de kaart! Zou toch wat zijn als een skûtsje de Publieksprijs wint op dit grote internationale podium. En als je in een reactie meldt dat je gestemd heb maak je kans op één van de vijf Skûtsjekalenders 2020! Je kunt tot 15 november stemmen.

Hier kun je stemmen: https://www.yachtracingimage.com/gallery/2019/skutsjesilen-yn-de-walden.html

De top 80 van de wereld: https://www.yachtracingimage.com/gallery.html