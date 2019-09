Zaterdag 14 september Open Dag skûtsjes De Gerrit de Vries en De Friesland in Sneek

Sneek- De IFKS-skûtsjes De Gerrit de Vries en De Friesland hebben zaterdag a.s. 14 september hun jaarlijkse sponsor- en vrienden dag. Iedereen is welkom in de Schuttevaerhaven in Sneek aan de Kamerlingeonnestraat 27 in Sneek, waar de beide fraaie skûtsjes liggen afgemeerd. Het evenement is van 13.00 uur- 16.00 uur. met o.a. een optreden van van ‘skûtsjeband Jawis’ uit Joure. Voor de kinderen is er een springkussen en suikerspinnenkraam.

Wie z’n krachten even meten wil: Voor jong en oud is er een fokhijswedstrijd! Verder is er een loterij met mooie prijzen en geven de schippers graag uitleg over het skûtsjesilen en de skûtsjes.

Foto Henk van der Veer