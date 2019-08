Jeroen de Vos kampioen IFKS, Walter de Vries wint laatste dag in Lemmer

Lemmer – Jeroen de Vos van de Eelkje II uit Heeg is zaterdagmiddag kampioen geworden in de Grote A-klasse van de IFKS. Met een totaal van 22,9 punten was De Vos de afgelopen week de beste op de Friese wateren.

Het skûtsje De Goede Verwachting van schipper Walter de Vries won de laatste wedstrijd van dit IFKS-seizoen gewonnen. De schipper uit Sloten lag de hele wedstrijd voorop en kon met een veilige voorsprong over de finish zeilen. Op de tweede plaats eindigde Ulbe Zwaga van het skûtsje Waaksdom. Derde werd schipper Geale Tadema van het skûtsje It Doarp Eastermar.

Voor schipper Jeroen de Vos, die zaterdag het kampioenschap pakte, was het nog niet zo’n makkelijke wedstrijd. “Het was heel spannend”, zo vertelt hij. “Het zeilde heel moeilijk vandaag. We moesten heel erg bezig blijven. Maar we konden bijblijven en er zat nog een plekje tussen, dus we waren veilig.”

“Geluk en wijsheid nodig”

Het is de tweede kampioenschapsoverwinning voor de schipper uit Heeg. In 2004 werd hij ook al eens kampioen. “Ik was het al bijna vergeten. Dat was heel lang geleden. Dit jaar viel alles op zijn plek. Dat heb je af en toe ook nodig: een beetje wijsheid en wat geluk, anders word je geen kampioen!”

Bron: https://www.omropfryslan.nl