Skûtsje Eelkje II wint inhaalwedstrijd IFKS bij Lemmer

Lemmer – Het skûtsje Eelkje II van schipper Jeroen de Vos uit Heeg heeft vrijdagmiddag de vijfde wedstrijd van het IFKS-skûtsjesilen gewonnen in de Lemster Baai bij Lemmer. De tweede plaats ging naar schipper Ulbe Zwaga van de Waaksdom. Als derde kwam het skûtsje Emanuel van schipper Merijn Olsthoorn over de finish.

Na een algehele valse start moesten de skûtsjeschippers vrijdagmiddag opnieuw naar de start. En dat was tegen de wil van schipper Ulbe Zwaga, die met zijn skûtsje Waaksdom direct voorop lag. In tegenstelling tot de andere wedstrijd deze week werd er deze keer heel kalm en bedaard gezeild. Het weer speelde daar ook parten in, want met een klein golfje, een prima wind en zelfs een zonnetje erbij, was het prima zeilweer.

Schipper Jeroen de Vos uit Heeg is blij met de overwinning in de Lemster Baai. Toch was de voorbereiding niet ideaal. “We hadden onze fok gescheurd bij de vorige start”, zo vertelt hij. “We konden nog snel een andere fok erop zetten en daar hebben we gelukkig goed mee gezeild.”

Of dat het geluk van de kampioen is? “Dat kan ik nog niet zeggen. We zijn nog geen kampioen, dus we kunnen pas achteraf zeggen of dat ons het kampioenschap gaat opleveren.”

Eerste plaats

De Vos staat nu op een gedeelde eerste plaats met Sikke Heerschop. Extra spanning gaf dit nog niet voor de schipper van de Eelkje II. “Ik heb nog geen last van kampioenskoorts. Maar misschien morgen wel.”

Klassementsleider zeilt niet mee

Klassementsleider Sikke Heerschop had een mindere dag. Hij kwam met zijn skûtsje de Wylde Wytse kort voor het tweede startschot in nood door problemen met mogelijk het ijzerwerk aan de gaffel. Het skûtsje kon slecht meekomen bij de start. Het zeil bleef ergens achter haken. Uiteindelijk kon de Wylde Wytse wel starten, maar vlak na de start kwam het skûtsje weer in de problemen en besloot de schipper de wedstrijd te laten voor wat het is.

Klassement

Na deze inhaalwedstrijd in de Lemster Baai van het skûtsjesilen in Sloten staan er nu nog twee wedstrijden op het programma. Vrijdagmiddag wordt ook nog een tweede wedstrijd gezeild, en zaterdag de finale. Alle skûtsjes mogen de punten van de slechtste wedstrijd aftrekken.

Voor skûtsjeschipper Sikke Heerschop van de Wylde Wytse zal dat de niet gezeilde inhaalwedstrijd van vrijdag worden. Met de winst van die wedstrijd gaat Jeroen de Vos van Eelkje II nu samen met hem aan de leiding.

