Ulbe Zwaga pakt tweede IFKS-overwinning op rij op het Tsjûkemar

Echtenerbrug- Het skûtsje Waaksdom van schipper Ulbe Zwaga heeft donderdagmiddag de wedstrijd van de IFKS bij Echtenerbrug op zijn naam geschreven. Op het Tsjûkemar was Zwaga woensdag in de inhaalwedstrijd ook al de beste; op deze donderdag pakte de schipper uit Joure nog een overwinning.

Schipper Floriaan Zwart van het Sneeker skûtsje Ut en Thûs eindigde op flinke afstand als tweede bij Echtenerbrug. ‘t Swarte Wief van Jaap Hofstee kwam als derde over de finish op het Tsjûkemar.

Zwaga: “Helemaal geweldig”

Schipper Ulbe Zwaga was woensdag nog nuchter over zijn overwinning. Een dag later is hij erg blij. “Als je twee keer eerste wordt, na zo’n week, dat is mooi”, zo zei hij.

“Wij gaan hard. Of het nu lichter weer is, of met meer wind: beide keren kunnen wij het doen. Het was nu helemaal geweldig, we hadden alles onder controle.”

De wedstrijd op het water van het Tsjûkemar stond in het teken van diverse aanvaringen. Onder meer de Emanuel, van schipper Merijn Olsthoorn, kwam in botsing met Ut ‘e Striid van Gerrit Huisman. Het ging ook bijna mis door een linke actie van Klaas Kuperus (Makkum). Hij ging te laat door de wind en kwam bijna in botsing met Ulbe Zwaga (Joure).

Bron: www.omropfryslân.nl