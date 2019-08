Schipper Ulbe Zwaga wint inhaalwedstrijd IFKS bij Echtenerbrug

Echtenerbrug-Schipper Ulbe Zwaga uit Joure heeft woensdagmiddag met zijn skûtsje Waaksom de inhaalwedstrijd van de IFKS bij Echtenerbrug gewonnen. Op het Tsjûkemar bleef de schipper de hele wedstrijd aan de leiding.

Het is de eerste overwinning voor Zwaga in de Grote A-klasse van de IFKS. Schipper Zwaga van het skûtsje Waaksdom ging al vanaf het begin van de wedstrijd aan de leiding, met Jaap Hofstee van ‘t Swarte Wief in het kielzog.

Podium

Hofstee eindigde woensdagmiddag als tweede. Op de laatste podiumplaats eindigde schipper Sikke Heerschop van de Wylde Wytse.

Schipper Ulbe Zwaga zelf was na de finish vooral nog bezig met het incident van enkele dagen daarvoor. “Het voelt nog altijd als onrecht die strafpunten, wat ze enkele dagen geleden hebben gedaan. Nu winnen we de wedstrijd, maar staan we nog steeds onderaan, Ik vind het zwaar onterecht.”

Bron: www.omropfryslânn.nl