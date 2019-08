IFKS: koplopers Kleine A-, B- en C-klasse blijven winnen

Echtenerbrug -Pieter-Jilles Tjoelker blijft heersen in de B-klasse van de IFKS. Woensdag bij Echtenerbrug won hij met de Sterke Jerke z’n vierde van vier wedstrijden. Ook in de Kleine A- en de C-klasse is het verschil aan kop groot: Andries Brouwer (De Reuzen) en Henk Regts (Grutte Pier) wonnen woensdag ieder hun tweede wedstrijd.

In de Kleine A lag Sander Meeter na de eerste boei op kop. Die koppositie kon hij niet vasthouden, want bij de tweede boei was hij ingehaald door Andries Brouwer. In die volgorde kwamen ze ook over de finish. De derde plaats op het water bij Echtenerbrug was voor Harm van der Weiden.

Brouwer staat in het klassement ook eerste, voor Henk Frankena en Martijn Kleintjens.

Vier uit vier

Het verschil in de B-klasse is nog groter: de Sterke Jerke van schipper Pieter-Jilles Tjoelker heeft tot nu toe alle vier wedstrijden gewonnen. Sijmen Kalsbeek van de Raerder Roek werd woensdag bij Echtenerbrug tweede. Hij staat derde in het klassement.

C-klasse

Henk Regts won met de Grutte Pier al de eerste twee wedstrijden in de C-klasse. Dinsdag werd hij een keer tweede, maar woensdag bij Echtenerbrug kwam Regts weer als eerste over de finish. De tweede plaats was voor Harmen Brouwer met de Drie Gebroeders, die in het klassement ook stevig tweede staat. Hij was de enige die tot nu toe een keer boven Regts is gefinisht. Steven Zijsling is woensdag derde geworden en staat ook op die plaats in het klassement.

