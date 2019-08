Drie uit drie voor Tjoelker met Sterke Jerke in B-klasse IFKS

Sloten-Schipper Pieter-Jilles Tjoelker van de Sterke Jerke blijft soeverein in de B-klasse van de IFKS. Na drie wedstrijden staat hij op drie overwinningen, want ook op de Sleattemer Mar waren ze de snelsten. In de Lytse A ging de overwinning naar Andries Brouwer (De Reuzen) en in de C-klasse naar Harmen Brouwer (Drie Gebroeders).

De A-Klein

De A-lyts begon met een kwartiertje uitstel. Toen de skûtsjes gestart waren, lag Andries Brouwer met De Reuzen al snel op kop. Die positie hield hij vast. Het is zijn tweede overwinning dit kampioenschap, want zondag op De Fluezen was hij ook al het snelst.

De Avontuur van schipper Age Bandstra werd dinsdag tweede. Maandag waren ze nog winnaar. De derde plaats was dinsdag voor Martijn Kleintjens van Tiid sil ‘t leare.

Tjoelker soeverein in B-klasse

In de B-klasse is Pieter-Jilles Tjoelker met de Sterke Jerke nog soeverein. Nadat hij de sterkste was op De Fluezen en de Hegemer Mar pakte hij dinsdag bij Sloten ook de overwinning. Eenvoudig ging het deze keer niet: Sijmen Kalsbeek lag met de Raerder Roek lang op kop en werd pas in de slotfase voorbij gezeild door Tjoelker en zijn bemanning.

Kalsbeek moest daarom opnieuw genoegen nemen met de tweede plaats. Het laatste podiumplekje was voor Ora et Labora van Sietse Broersma, die nu voor de derde dag op rij in de top-drie is geëindigd.

Schipper Koos Lamme van de Singelier had problemen op de Sleattemer Mar. Zijn skûtsje was omgeslagen. Na een poos werd de Singelier weer overeind gehaald. De finish haalde hij niet meer.

Drie Gebroeders wint in C-klasse

Harmen Brouwer kwam met zijn Drie Gebroeders in de C-klasse als eerste over de finish. Hij verbetert zich iedere dag een beetje: na een derde plaats op De Fluezen zondag werd hij maandag op de Hegemer Mar al tweede. Dinsdag bij Sleat lag Brouwer al snel op kop en die koppositie stond hij niet meer af.

Henk Regts gaat nog wel aan de leiding in het klassement. Met de Grutte Pier won hij de eerste twee wedstrijden. Dinsdag werd hij tweede.

Tim Roosgerius werd dinsdag derde, na twee zesde plaatsen.

Bron: www.omropfryslân.nl