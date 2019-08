Definitief geen IFKS-wedstrijd Grote A-klasse op Sleattemer Mar

Sloten-De IFKS-wedstrijd in de Grote A-klasse op de Sleattemer Mar gaat dinsdag niet door. De skûtsjes begonnen om ongeveer 14.30 uur nog wel aan de race, maar die werd stilgelegd. Reden was dat de baan die de skûtsjes moesten zeilen, niet goed in het water lag. Wedstrijdleider Saskia Westerhof: “We hebben ‘m afgeblazen. En dat is maar goed ook, want er waren flinke windstoten van wel 40 knopen.”

Daarna kwam er ook een dikke bui. Na de regen zou er een nieuwe startprocedure komen, maar toen was er bijna geen wind meer. Later wel, maar de wind was niet stabiel genoeg. “De wind komt niet van één richting, dus een fatsoenlijke baan erin leggen lukt ook niet. We hebben het geprobeerd, maar dat gaat niet. En er komt nu ook flink weer onweer aan. Veiligheid heb ik hoog in het vaandel staan, dus ik heb iedereen naar de kant gestuurd.”

Inhalen?

Het is nog niet duidelijk of de wedstrijd wordt ingehaald. Normaal gesproken wordt de woensdag gebruikt voor inhaalwedstrijden, maar dan wordt de wedstrijd van afgelopen zaterdag al ingehaald. De IFKS kijkt nog wel of er een mogelijkheid is om de wedstrijd van dinsdag toch in te halen.

