Sneek- Hij bleek vrijdagmiddag al in veiligheid gebracht te zijn. Erwin Parmentier (van Bootcentrum Geertsma) zag iets drijven en heeft hem maar meegenomen naar Grou. Pas gisteren kreeg hij het besef dat het een waardevol onderdeel van de Sneker Pan was. Hij hoorde schipper Jappie op de radio een oproep doen.

Vanmorgen mocht deze de klik weer in zijn armen sluiten en daarmee is de Panne weer compleet.

Bron: fb-pagina Sneker Pan