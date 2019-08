Voorzitter Stichting Sneker Pan blikt terug op twee weken SKS

Sneek- De afgelopen twee weken hebben wij dagelijks wedstrijdverslagen en achtergrondverhalen over het SKS-skûtsjesilen geplaatst. We konden dit doen door een samenwerking met Riemie van Dijk , die overigens ook voor onze Groot-uitgaven schrijft, en Richard de Jonge. In de onderstaande aflevering van het Sneker Pan Nieuws blikt Pier Damstra, voorzitter van Stichting de Sneker Pan terug.

Gemengde gevoelens

“Ik kijk terug met gemengde gevoelens. Qua zeilen en zeilweer was het hele kampioenschap fantastisch. Over de eerste week van de Sneker Pan ben ik zeer tevreden. In de tweede week heeft heel veel tegen gezeten. Een verloren protest, averij en twee wedstrijden met mindere resultaten leverde 54 wedstrijdpunten op in een totaal van 107 punten.

Dat de Panne de laatste wedstrijd op Sneek met averij moest verlaten, is vreselijk voor Jappie en de bemanning, maar ook voor iedereen die de Sneker Pan een warm hart toedraagt. De roerklik die bij de aanvaring op de slotdag van het helmhout is geslagen is overigens nog steeds weg. Mocht iemand het vinden: we willen de klik heel graag terug, want het is nog een origineel stuk.”

Alle vertrouwen in mooi en leergierig team

“De bemanning had gehoopt, dat de laatste wedstrijd het kwartje de goede kant zou op vallen en dat ze de SKS met een mooi resultaat konden afsluiten. Dat had ik hun graag gegund. Het is een mooi en leergierig team. Ze hebben in het voorseizoen veel meters gemaakt en goed gezeild. Ze zijn met verwachtingen dit kampioenschap in gegaan. De eerste week leek dat redelijk uit te komen, maar de tweede week was moeilijk.

Het is belangrijk, dat het team dit goed gaat evalueren. Je ziet, dat de skûtsjes dicht bij elkaar zitten. De start is essentieel. Dan moet je dus kiezen of je daar meer risico wilt nemen en de consequenties wilt nemen als je fout zit. Daar moet team het over hebben. Hulde dat ze -hoewel aangeslagen- naar de Starttoren zijn gekomen, waar de sponsoren van het `Dicky van der Werffonds de slotwedstrijd kwamen bekijken. Daar heeft Jappie zijn verantwoordelijkheid genomen en een heel open verhaal gehouden, dit konden leden van het Dicky van der Werffonds waarderen.

Als bestuur hebben we bewust voor een jonge schipper gekozen. De schipper kiest zijn team. We hebben een intentie voor lange termijn naar elkaar uitgesproken. We hebben heel veel reacties gehad van anderen: geef ze de tijd. We hebben alle vertrouwen. Bij een opbouwende fase hoort, dat het ook eens tegen kan zitten.”

Goed zeemanschap

“De huldiging van de kampioen op het starteiland is geweldig. Het is goed dat je een publieksevenement ook voor het publiek afsluit. Daarna kun je ’s avonds met de eigen teams een feest vieren. Prachtig op die avond vond ik dat de kinderen van de schippers vertelden hoe hun vader als heit is. De voorzitter van de SKS sprak op de slotavond over artikel 1 van het BPR (Binnenvaart Politie Reglement) van de scheepvaart. Goed Zeemanschap; je moet ten allen tijde een aanvaring proberen te voorkomen. Dus ook al heb je voorrang, dan wijk je als het kan. Dan maar een protestvlag trekken. Het gaat om goed zeemanschap. Dat heb ik niet altijd terug gezien in de wedstrijden.

Gelukkig met volgschip

We waren dit jaar heel gelukkig met het volgschip. Een prachtig schip, helemaal top met een bijzonder betrokken schipper. Wiepkje en haar ouders hebben een belangrijke rol vervuld op het volgschip. Dat merk je als je langskomt: altijd initiatief en de catering op orde. De steun van Wiepkje en haar ouders waarderen we ook als bestuur enorm.

Nieuwsbrief

“Op de nieuwsbrief hebben we heel veel positieve reacties gehad. Mensen vinden het leuk, te meer omdat er wisselingen in het team zijn geweest. Dan is het mooi om ‘de koppen’ te zien en iets van hun achtergrond te weten. Uit de verhalen kwam de bevlogenheid en de betrokkenheid van het team goed naar voren. Wij denken, dat de nieuwsbrief van toegevoegde waarde is geweest. Het is een mooi middel om zo contact te houden met de hele Sneker Pan familie. Door middel van een enquête gaan we nog checken wat de lezers er van vinden.“

Vol goede moed op naar volgend jaar!

Tekst Riemie van Dijk

Foto Henk van der Veer