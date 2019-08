Grutte Pier en Sterke Jerke pakken tweede dagwinst in IFKS

Heeg-Henk Regts van de Grutte Pier (C-klasse) en Pieter-Jilles Tjoelker van de Sterke Jerke (B-klasse) hebben hun goede start van de IFKS een goed vervolg gegeven. Nadat ze allebei zondag al als eerste finishten op De Fluezen, werden ze maandag op de Hegemer Mar weer eerste. Andries Brouwer in de Kleine A was zondag eerste en werd maandag tweede.

Met de twee overwinning gaat Henk Regts met de Grutte Pier logischerwijs ook aan kop in het klassement, nu met 1,8 punten. Harmen Brouwer van de Drie Gebroeders werd maandag tweede bij Heeg en staat nu ook tweede in het klassement. Steven Zijsling van de Striidber staat derde: hij volgde zijn tweede plek van zondag op met een vierde plaats op maandag. Schipper Paul Wassink van de Lege Wâlden werd maandag derde en staat vierde in het klassement.

B-klasse

Pieter-Jilles Tjoelker blijft aan de leiding in de B-klasse. Nadat hij zondag met de Sterke Jerke de sterkste was op de Fluezen, was hij dat maandag op de Hegemer Mar ook. Sijmen Kalsbeek van de Raerder Roek werd maandag tweede. Hij klimt daarmee naar de derde plaats in het klassement, na de negende plaats van zondag. De Ora et Labora van schipper Sietse Broersma kwam maandag als derde over de streep. Dat skûtsje blijft in het klassement tweede staan. Bas Krom is met de Verwisseling gezakt naar de derde plaats in het klassement, nadat hij maandag tiende is geworden.

Kleine A

In de Kleine A ging de overwinning maandag naar Age Bandstra en de Avontuur. Na de negende plaats van zondag is de Avontuur nu geklommen naar de vierde plaats in het klassement. Klassementsleider blijft De Reuzen van Andries Brouwer. Dat skûtsje won zondag nog en werd maandag op de Hegemer Mar tweede.

De derde plaats van maandag was voor schipper Harm van der Weiden van de Eemlander. Hij staat nu derde in het klassement. Het Abbegeaster Skûtsje van Henk Frankena staat nog op de tweede plaats in het klassement, ondanks een minder resultaat maandag. Op de Hegemer Mar werd hij zesde.

Bron: www.omropfryslân.nl