Hens aan Dek bij de Sneker pan: Henk de Boer

Sneek – De twaalfde aflevering van Hens aan Dek: Henk de Boer, met als positie aan boord die van grootschoot.



Bealgje

Henk is de derde man aan de grootschoot. “Ik ben het verlengde van Sicco en Wilco en sta samen met hen op het achterdek. Bij licht weer houd ik de schoten op spanning door de giek uit te drukken. Bij hard weer ga ik bij beide mannen zitten om hen te helpen met het aantrekken van de schoten. Het is hartstikke leuk om te doen, maar wel zwaar. Sicco en Wilco hebben elk een kant aan boord (zij bedienen respectievelijk de stuurboord en bakboord schoot), maar ik assisteer aan beide kanten. Het komt aan op de conditie, vooral in het begin als ik het touw naar beneden moet trekken. Er komt een punt dat het hartstikke zwaar wordt: de zeilen moeten strak en er komt steeds meer druk op het spul. Dan is het ‘bealgje’. Het komt enorm aan op de armen en de rug. Na een wedstrijd zijn mijn armen en rug helemaal leeg en op. Dan wil ik ’s avonds wel vroeg naar bed.”

SKS constante bubbel

“Als we harde wind hebben en we voor de wind zeilen, heb ik even een rustmoment. Op dat moment is er minder werk. Het zeil staat maximaal uit en dan verandert er niet zo veel. Dan drink ik wat en kom ik wat bij. Meestal heb ik genoeg aan mezelf; andere keren kijk ik even om te zien hoe we in de wedstrijd zitten. Zodra er weer een boei in zicht komt wordt het weer ‘wrotten.”

Na de wedstrijd op Sneek zit het skûtsjesilen er op. “Met de SKS zit je in een constante bubbel. Hierna kan ik afkicken. We (mijn vriendin Klaske en ik) hebben dit jaar alles meegevaren in een huurboot. Straks weer in de normale wereld; dat is ook wel lekker. Komende week heb ik nog vrij. Een maat vroeg me of ik nog wilde meedoen aan de IFKS, maar dat heb ik maar laten gaan. Ik zie er naar uit dat mijn lichaam van alles kan herstellen. Plannen heb ik nog niet, maar ga vast lekker weg samen met mijn vriendin.”

Stelletjes

Af en toe sprong Klaske bij in de roef. Op zo’n moment zijn ze even collega’s. “Dat is apart, maar ook wel leuk. We zijn nog maar kort samen; we kennen elkaar sinds de SKS van vorig jaar. We hebben vakantie met zijn tweeën, maar het meeste draait om mij. In het skûtsjesilen wordt veel van stelletjes gevraagd. Jappie en Hotze (respectievelijk zwager en broer van Klaske) zijn familie geworden; die kreeg ik er gratis bij. Maar het allemaal reuze gezellig en leuk.”

Teamgebeuren

“Het hele team is hartstikke gezellig, het bevalt me best. Ik voel me thuis bij de mannen. Wat ik doe is vooral afhankelijk van Sicco en Wilco en de wind. Tijdens de wedstrijd let ik vooral op hun. Ik zie wat zij doen en volg hen. In de training hebben we elkaar goed leren begrijpen. De handelingen gaan als vanzelf.

In het voorseizoen elke zondagochtend zeilen was een leuke voorbereiding. Lekker efficiënt trainen. Met zijn allen alles oppakken en zo rond de middag weer klaar. Dan heb je nog tijd over om met zijn allen gezellig te zitten. Als team zijn we naar een mooi geheel gegroeid.”

Veel uren maken

Het is nu nog een kwestie van veel uren maken, dan komt het wel goed. Volgend jaar ben ik graag weer van de partij. Dan hoop ik een podiumplekje te behalen.”

Tekst: Riemie van Dijk

Foto’s: Richard de Jonge & Tom Coehoorn