Grou pakt derde titel op rij, Akkrum wint finale

Sneek- Grou is voor de derde keer op rij SKS-kampioen geworden. Heerenveen werd tweede net als vorig jaar en Lemmer eindigde derde. Grou zat vandaag niet voorin maar werd slechts zevende tussen naaste concurrenten Heerenveen en Lemmer en had met deze positie voldoende marge op beide. Voor de Sneker Pan was het al voorbij voordat het begonnen was. Vlak voor de eerste start kwam het in aanvaring met Grou waardoor het helmhout werd verspeeld. Het betekende het einde van de wedstrijd voor de Snekers.

Earnewâld won weliswaar de wedstrijd maar had een bakboord/stuurboord situatie met d’Halve Maen die later door de jury in het nadeel van Earnewâld werd beslist. Het kreeg veertien strafpunten. Hierdoor won Akkrum de wedstrijd en steeg daarmee naar een vierde plaats in het eindklassement. In de wetenschap dat het eerder twee keer veertien punten aan de broek kreeg is dit een geweldig resultaat. Voor de Sneker Pan is de wedstrijdserie teleurstellend verlopen. Net als vorig jaar eindigden Jappie Visser en zijn mannen op een twaalfde plaats. Uithuilen en opnieuw beginnen

Foto Henk van der Veer

Tekst: Richard de Jonge