Hens aan Dek bij de Sneker Pan: Rico van der Woude

Sneek-De elfde aflevering van Hens aan Dek: Rico van der Woude, met als positie aan boord die van stuurboord zwaard.

Minder druk op het roer

Rico is de zwaardenman aan stuurboordzijde. “Het zwaard van een skûtsje is als de kiel van een scherp schip. Als het zwaard maximaal functioneert, kan het skûtsjes beter aan de wind zeilen en hebben we meer gang. De schipper heeft dan minder druk op zijn roer. Minder druk op het roer betekent: minder afvallen en minder verlijeren. We hebben twee zwaardenmannen aan boord. Je kunt niet aan twee kanten tegelijk zijn. Gerard bedient het bakboord zwaard. De zwaardenman die aan de lage kant zit (van de wind af) bedient het zwaard. Met een bakboord slag bedient Gerard het zwaard; met een stuurboordslag doe ik dat.”

Biceps trainen

“Het zwaard zit vast aan een staalkabel. Die kabel gaat via een katrol aan de zijkant van het schip met een blok omhoog. Aan dat blok zit een touw vast, waar ik aan trek. Zo’n constructie is nodig om het zwaard omhoog te krijgen. Het zwaard weegt zo’n 300 kilo. Ik train dan ook 1 of 2 keer per week gericht mijn biceps. Ondanks dat voel ik op een dag met zware wind de verzuring. Dat komt ook, omdat ik bij dit weer als vierde man help om de schoot aan te trekken.”

Het komt precies

“Van de wedstrijd krijg ik niks mee. Ik ben constant aan het focussen. De peiler heeft merkjes op de peilstok en wij op de zwaarden. Aan die merkjes kan ik zien of het zwaard omhoog of omlaag moet. Tijdens de race let ik altijd op de merkjes. Als we overstag gaan roepen we elkaar aan om te communiceren hoeveel procent zwaard er nog is. Op dat moment heb je beter zicht dan de ander. Dan roep ik bijvoorbeeld ‘’Hij kan dieper” en dan trapt Gerard het zwaard erin. Je moet echt op het zwaard springen om ‘m erin te krijgen. Dat heeft te maken met het gewicht van het zwaard in combinatie met de druk: het hele schip rust er op. Dat springen komt precies. Een misstap en dan lig je onderuit!”

Zorgen dat het treintje loopt

“Ik wil mijn taak zo goed mogelijk uitvoeren, zodat iedereen zijn ding kan doen en het treintje loopt. Iedereen aan boord heeft zijn taak. Als eentje niet functioneert, kan de rest niet verder. Als het zwaard niet diep genoeg steekt, moet er een knikje in de fok of in de grootschoot en vaart het schip niet aan de wind. Om resultaten te behalen moet je een goed en hecht team zijn, dat op elkaar ingespeeld is.”

Lessen van Douwe

“De afgelopen periode hebben we doelgericht getraind, dingen gedaan waarvan iedereen kon leren. Zo heb ik van Douwe geleerd hoe belangrijk het zwaard en de holling of bolling van het zwaard is. We hebben stappen gemaakt. Door doelgericht te trainen, een hecht team te zijn dat lang bij elkaar blijft en samen ervaring opdoet, kunnen we straks meekomen in de top.”

Tekst Riemie van Dijk

Foto’s Richard de Jonge en Tom Coehoorn