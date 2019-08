Grou wint weer en pakt de koppositie, Sneker Pan in de achterste gelederen

Lemmer- Grou lijkt hard op weg naar het derde kampioenschap op rij. Vandaag deed het weer goede zaken door ook Lemmer 2 te winnen waar naaste concurrent Lemmer de druk blijkbaar niet kon weerstaan en achtste werd. Heerenveen kon de schade nog ietwat beperken, maar kwam ook niet verder dan een vijfde plaats. Hiermee heeft Grou een zeer goede uitgangspositie voor de finale morgen op het Sneekermeer. Mocht het weer kampioen worden dan schaart het zich in het rijtje met Heerenveen en Sneek die ook drie keer achter elkaar de titel wonnen.

Het waaide iets minder dan gisteren maar vier Beaufort met uitschieters naar vijf zorgden er voor dat hard gewerkt moest worden. Vooral de mensen aan de schoten hadden een zware dag. Voor Drachten begon het meteen al slecht door een te vroege start, waar ze pas laat achter leken te komen want ze gingen pas laat terug. Knap is dat Jeroen Pietersma en zijn mensen zich terugvochten naar een uiteindelijke tiende plaats. Dat had een negende kunnen zijn, maar in het laatste rak moest hij Joure voor laten gaan. Opsteker voor Langweer is dat het vandaag geen laatste was, het kon Woudsend achter zich houden. De Sneker Pan eindigde als twaalfde en bezet nog steeds de tiende plaats in het tussenklassement. Grou staat op 29,7 punten, 3,1 punt voor op Heerenveen en 6 op Lemmer.

Foto Henk van der Veer

Richard de Jonge