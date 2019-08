Hens aan Dek bij de Sneker Pan: Klaas de Boer

Sneek- De tiende aflevering van Hens aan Dek: Klaas de Boer, met als positie aan boord die van eerste voorhouder.

Face to face met fokkenist

Klaas is 1e voorhouder aan de fok. “Ik zit voor op het dek, samen met Hotze de fokkenist en Sjouke de 2e voorhouder. Met zijn drieën bedienen we de fok. Met zwaar weer zoals vandaag springt Jacko (die normaal bij de hals zit) ook bij. Ik zit face to face met Hotze. Hotze kijkt alleen naar voren en ik kijk naar achteren en houd Jappie in de gaten. Als Jappie omhoog (naar de wind toe toe) en omlaag (van de wind af) stuurt, geef ik dat door aan Hotze. Als we voor de wind zeilen, viert Hotze de schoot. Dan hebben Sjouke, Jacko en ik de ruimte om de fokkeloet naar voren te brengen en in de fok te steken.”

Constant samenspel

“Hotze is de baas van het voordek. Hij kijkt steeds hoe de wind in de fok valt. Wij reageren op zijn commando: de fok aan of de fok een knikje. Door een knikje proberen we een vlaag te vangen. Als die weg is trekken we de fok weer aan. Het is een constant samenspel van vieren naar voren en naar achteren. We zijn continu aan het werk. Vorig jaar zat ik aan het zwaard. Ik dacht dat het zwaard zwaarder was, maar dat is niet zo. Het is fysiek heel zwaar, zeker na 1 ½ week; ’s avonds ben ik helemaal naar de kloten. Daarom zorg ik dat ik goed slaap en goede voeding tot me neem.” Eerder deze week vertelde Sjouke dat Klaas hem masseerde. “ Ik heb zelf ervaring met blessures, heb vaak een knoop in de spieren gehad. Mijn massage hielp, naderhand had hij geen last meer. Mijn vader is mijn persoonlijke masseur. “

Lichaamstaal

“Aan het zwaard had ik nog wel eens een momentje rust. Nu ben ik continu 100% gefocust. Ik zie niets van wat er om ons heen gebeurt. ’s Avonds zie ik via youtube terug wat er in het wedstrijdveld is gebeurd. Wie ging over bakboord; wie over stuurboord. Welke slagen maakte de rest. Die focus op je eigen kleine wedstrijd moet je hebben. Een moment afleiding en je mist een ‘call’ van de anderen.

Het is altijd Hotze die bepaalt. Het is de kunst om in de tijd te weten wat hij wil voordat hij het zegt. Ik zie het aan zijn ichaamshouding. Ik let op zijn handen. Als hij zijn handen hoog heeft, dicht tegen het blok aan, kan het zeil niet knikken. Het is een kwestie van veel oefenen, trainen om er dingen uit te halen die het voor jezelf gemakkelijker maken.”

Doelstelling begin van het jaar

“We zijn allemaal afhankelijk van elkaar. Daarom stellen we ons aan het begin van het jaar een doelstelling. We bespreken regels: hier committeren we ons allenmaal aan. Het kan niet zo zijn dat eentje maar wat doet, terwijl de rest zich het snot voor de ogen werkt. Dit jaar werken we echt als team. We hebben nu 1 jaar ervaring. Daarnaast hebben we veel gehad aan de adviezen van Douwe Visser. Wat is er mooier dan dat je advies krijgt vanaf de zijlijn van iemand met ervaring.”

Vertrouwen

“Resultaten behalen start met vertrouwen. Vertrouwen in mezelf, in mijn positie, in Hotze en Sjouke en in de schipper. Eigenlijk zijn er drie teams binnen het grote team. Eentje op het voordek, eentje op de midden en eentje op het achterdek. Op het voordek is het onze taak om controle te hebben op de fok. Dat vraagt vertrouwen in elkaar en allemaal je ding doen. We kunnen alles tegen elkaar zeggen. En wat op het skûtsje gebeurt, blijft op het skûtsje.”

Persoonlijke winst

“Ik ben de nestor van het schip. Voor mij zit de persoonlijke winst dit jaar in het voorbeeld dat Hotze mij geeft. Hij is bloedfanatiek. Daarvan wil ik wel een beetje meenemen in mijn werk en privé. Op een gegeven moment krijg je zoiets van: ik heb alles al gezien en meegemaakt. Door omstandigheden raak je een beetje ingekakt. Weer dat vuur en die drive terugvinden, dat is prachtig. Daar zal mijn werkgever (sponsor van het 1e uur) zijn voordeel mee doen.”

Nog geen loon naar werken

“Terugkijkend op de eerste 1 ½ week zeg ik: we hebben nog geen loon naar werken gekregen. Maar het moet een keer gebeuren. Het kwartje moet een keer onze kant opvallen. De rest zien we morgen en vrijdag wel weer.”

Tekst: Riemie van Dijk

Foto: Richard de Jonge