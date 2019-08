Grou wint op Lemmer, spanning in klassement bereikt kookpunt

Lemmer- Grou heeft op een winderig IJsselmeer Lemmer 1 gewonnen. Earnewâld werd tweede en Lemmer derde. Heerenveen eindigde net daarachter en verloor daarmee de koppositie aan Lemmer. Deze voert de lijst aan met een tiende (!) punt voorsprong op Grou dat slechts één punt voor staat op Heerenveen. Wie dacht dat het vorig jaar spannend was, moet nu maar eens kijken.

Huizum dat voorafgaand aan de wedstrijd ook nog een (kleine theoretische) kans had op het kampioenschap, zag de mogelijkheid verloren gaan door een aanvaring met de Sneker Pan. Al in het eerste rak kwamen de twee dusdanig met elkaar in aanraking dat het helmhout verloren ging. Einde wedstrijd voor de Huizumers en veertien strafpunten voor de Snekers zou later blijken. Huizum kreeg het gemiddelde van het aantal wedstrijdpunten tot nu toe. Vijf skûtsjes kwamen met een vlag over de finish. De protesten van Langweer, Akkrum en Earnewâld werden niet ontvankelijk verklaard. Geen van de drie krijgt punten bijgeschreven. Woudsend finishte met een groene vlag en krijgt drie extra wedstrijdpunten (aftrekbaar). De Sneker Pan staat op een tiende plaats in het klassement.

Foto Henk van der Veer

Richard de Jonge