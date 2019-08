Vandaag rustdag SKS skûtsjesilen

Sneek- Vandaag staat de inhaaldag gepland. Veelal valt er in de eerste helft van het kampioenschap wel eens een wedstrijd uit door te weinig- of te veel wind. Dit jaar hebben echter alle wedstrijden doorgang gevonden en is het een extra rustdag geworden.

Een dag waarop de gemoederen weer tot bedaring kunnen komen en de focus op de laatste 3 dagen gericht kan worden.

De kampioenskandidaten scherpen de messen. Anderen doen nog een poging om er een dagprijs uit te persen.

Kortom, morgen valt er in de baai van Lemmer hopelijk weer te genieten van een mooi gevecht tussen 14 aan elkaar gewaagde skûtsjes.

Klassement 2019 met nog drie wedstrijden te gaan