Hens aan Dek bij de Sneker Pan: Sjoerd Hofland

Sneek- De negende aflevering van Hens aan Dek: Sjoerd Hofland, met als positie aan boord die van adviseur.

Plan trekken

Sjoerd is adviseur van de Sneker Pan. “Dat houdt in dat ik me bezig houd met de strategie van het skûtsje. Waar zit de wind en wat doet de wind? Dit verhaal horen we tijdens iedere routebespreking. Zo rond 12.45 gaan we het water op. Eerst zorgen we ervoor dat het schip lekker op het roer ligt en uitgetrimd is. Daarna verkennen we de baan. Hoe ligt de startlijn in de baan en hoe liggen de boeien in de baan? Kortom: wat zijn de omstandigheden waar we vandaag mee hebben te dealen? Op grond daarvan trek ik een plan, dat ik twintig minuten voor de wedstrijd deel en waar we ons gedurende de wedstrijd zoveel mogelijk aan houden.”

Goede start

Een wedstrijd begingt met een goede start. “Kies je voor een start vlak bij het startschip, hoog boven in de route of bij de pin, laag onder in de route? We kiezen vrijwel altijd voor een start over bakboord, vanwege de voorrang die je dan hebt op skûtsjes die over stuurboord zeilen.” Tijdens de vrije dagen in het skûtsjesilen zeilt Sjoerd in een Finn-jol mee tijdens de Sneekweek. “In principe is starten een kwestie van een abc’tje. Maar de manier waarop je start bij het Skutsjesielen en start in de Sneekweek is niet met elkaar te vergelijken. “

Overzicht hebben

“Voorafgaand aan de start, sta ik vóór op het schip. Dan heb ik het beste overzicht op de situatie. Door middel van handgebaren communiceer ik dan naar het achtereind en middeneind van het schip, hoe ik wil dat het schip gaat werken. Handgebaren zijn duidelijker, minder vatbaar voor interpretatie dan woorden. Bovendien wil ik niet dat de tegenstanders uit mijn woorden kan opmaken, wat we van plan zijn. Na het startschot ga ik terug naar het achterdek. Meestal blijf ik daar zitten. Een enkele keer loop ik voor de wind nog even naar voren om te zien hoe de zaken er voor staan.”

Aanvallen en verdedigen

Anders dan andere bemanningsleden kijkt Sjoerd continu om zich heen. “Ik kijk primair naar de wind en pas in tweede instantie naar de andere schepen. Ik zoek altijd naar de vrije wind. De beste aanvalstactiek is gebruik maken van de vrije wind. Die zie je door te kijken naar de kleur of de rimpels in het water en door te kijken naar hoe boten voor of achter je snelheid maken. Pas als we moeten verdedigen let ik op andere schepen.”

In het ritme vallen

“In het skûtsjesilen is iedereen van elkaar afhankelijk. Als eentje het niet goed doet, heeft iedereen daar last van. Het is zaak, dat we vanaf de start goed in het ritme vallen, zoals we dat getraind hebben. In de wedstrijd is het natuurlijk hectischer dan in de training. Tijdens de wedstrijd op Elahùzen zeilde iedereen naar links en wij op rechts naar de bovenboei. Dat bleek een verkeerde inschatting. Dan is het mooi dat er heel vertrouwen over en weer is. We hebben respect voor elkaar en kunnen alles tegen elkaar zeggen.”

Niet twijfelen

“Vorig jaar was ik nog veel bezig met de andere schepen. Nu focus ik primair op de wind. Dat komt onder andere dankzij de feedback die ik van (voormalig adviseur) Marije Faber heb gekregen. Vraag jij je af: zal ik ingrijpen of niet? Twijfel dan niet, maar maak dan direct een keuze! Ik denk dat ik voor mezelf nog winst kan halen door voor de wind betere windbanen te kiezen. Hoewel het er op dit moment nog niet uitkomt, zie ik dat we als team groeien. Ik verwacht dat er in de toekomst nog mooie dingen aankomen.”

Tekst Riemie van Dijk

Foto: Richard de Jonge en Tom Coehoorn