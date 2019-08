Heerenveen pakt koppositie na doldwaze wedstrijd bij Woudsend

Woudsend- Rode protestvlaggen domineerden het skûtsjesilen bij Woudsend. Eén schip had nergens last van. Heerenveen kon vrij zeilen, en pakte zo de tweede overwinning van het jaar. En de koppositie in het klassement.

Heerenveen was als eerste om de bovenste ton, en gaf de wedstrijd niet meer uit handen. Schipper Sytze Brouwer heeft een prachtige wedstrijd gezeild. “Ja, geweldig! Vanuit de start liep het fantastisch.”

“Als je voorop ligt, dan heb je een voordeel. De anderen zijn met elkaar in de strijd, en je kunt zelf de kortste weg kiezen.”

Heerenveen is nu koploper in het klassement. “Dat is mooi voor nu, maar we hebben nog drie wedstrijden te gaan. We moeten er steeds goed bij zitten, als we kampioen willen worden.”

Rode en groene vlaggen

Achter Heerenveen was het een slagveld, met veel rode vlaggen. Voor de volgers was het bijna niet bij te houden. Grou, Akkrum, Earnewâld, Drachten, Joure, Leeuwarden, Langweer en de Súdwesthoeke hadden allemaal een protestvlag in het want.

Volgens analist Eelke Dijkstra is dat een nieuwe tendens bij de SKS. “Ze zeilen veel meer op de regels. Dat zien we al vanaf de eerste dag van het kampioenschap.”

Grou zeilde ook met een groene vlag in het want. Dat is een schuldbekendtenis. Daarmee gaf schipper Douwe Visser aan dat hij verkeerd zat, in een loefduel met Joure. Hij krijgt drie strafpunten, die niet aftrekbaar zijn.

Massaal vals

De eerste start was massaal vals, maar de tweede keer waren de meesten wel goed weg. Alleen Huzum moest opnieuw, omdat ze te vroeg waren. Na een inhaalrace finishte Huzum uiteindelijk als achtste.

De Halve Maan finishte als tweede, en Leeuwarden als derde. Het is de eerste keer dit kampioenschap dat Leeuwarden een podiumplaats zeilt.

Protesten

De jury moet zich nog over meerdere protesten buigen. De finishfolgorde is dus niet de officiële uitslag. Als Leeuwarden een protest verliest, is niet Heerenveen maar Lemmer koploper in het kampioenschap.

Leeuwarden kwam over stuurboord het skûtsje fan Joure tegen. Het is niet duidelijk of Joure het protest heeft doorgezet. Bij de finish hing de vlag nog wel in het want.

