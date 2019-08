Heerenveen heer en meester op Heeg, Sneker Pan stelt teleur

Woudsend-Met vijf minuten voorsprong op de nummer twee en ruim veertien op het laatste skûtsje dat over de finish wam, was Heerenveen vandaag heer en meester op het Heegermeer. D’Halve Maen deed goede zaken en werd net als zaterdag tweede waardoor het klom naar de zesde plaats in het tussenklassement. Leeuwarden werd knap derde. Grou en Lemmer werden respectievelijk vijfde en vierde en dat betekent dat Heerenveen de leiding heeft overgenomen voor Lemmer en Grou dat ook nog drie niet aftrekbare wedstrijdpunten kreeg.

Voorzichtig kan worden gesteld dat het om deze drie gaat. Huizum duikelde in het klassement. Johannes Meeter kwam niet verder dan een achtste plaats. En ook Akkrum is door zijn tiende plaats vandaag afgehaakt voor het kampioenschap. Heerenveen bewees eens te meer dat een goede start het halve werk is. Waarbij moet worden opgemerkt dat het een gelukje had dat de eerste start vals was en alle schepen terug moesten. Heerenveen zat ingesloten en kon geen kant op. De tweede keer ging het een stuk beter en zeilde het over bakboord helemaal naar de Indijk om van daar over stuurboord in één keer de bovenboei aan te lopen. Een meesterslag. Bij de Sneker Pan was het net andersom en had een beroerde start waarbij het vrijwel over meteen over stuurboord weg moest klappen. Het rondde als elfde de boventon en zakte uiteindelijk weg naar een dertiende plaats. Overigens bestaat de kans dat de Sneker Pan nog een plaatsje opschuift want in het middenveld waren nogal wat protesten. Normaal gesproken worden deze zo snel mogelijk na de wedstrijd behandeld, maar omdat het er zoveel waren bestaat de kans dat er pas morgen uitspraak wordt gedaan. Ook omdat het morgen een rustdag is.

Tekst Richard de Jonge, foto Henk van der Veer