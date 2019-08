Hens aan dek bij de Sneker Pan: Sicco Jonker

Sneek- De zevende aflevering van Hens aan Dek: Sicco Jonker, met als positie aan boord die van stuurboord grootschoot.

Zo veel mogelijk gebruik maken van de wind

Sicco is schotenman. “Samen met nog twee schotenmannen bedien ik het grootzeil. We trekken de schoot aan of laten de schoot vieren, waardoor we het skûtsje zo veel mogelijk rechtop en in balans houden. Op die manier kunnen we zo hoog mogelijk aan de wind varen en zoveel mogelijk gebruik maken van de wind.”

Maximaal in concentratie

“Wat ik doe is intensief; ik ben maximaal in concentratie, maar ik heb nog wel oog voor wat er gebeurt op het schip en hoe het schip reageert. Ik let op vlagen: wanneer komt die? Wat is het moment van aanhalen en vieren? Heb ik de gaffel/wimpel verhouding goed, waardoor ze parallel lopen? Want dan komt de wind het mooist in het voorlijk, hebben we optimale druk in het zeil en wordt de wind naar achteren geloodst. Ik heb eventueel wel tijd om om me heen te kijken, maar doe dat bewust niet. De wind kan veranderen of schiften; de schipper kan op of af sturen.

Mooi om deel uit te maken van de skûtsje wereld

“Ik ben opgegroeid met de skûtsje wereld. Mijn vader, drie ooms en een neef zeilen of hebben gezeild op een skûtsje. Mooi om deel uit te maken van die wereld. Het is topsport, verweven met traditie en folklore. Als het gaat om het groepsgebeuren op het schip, dan is het belangrijk om rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor elkaar. Met name om rekening te houden met de schipper en zijn familie en wat wel of niet kan. In de SKS heb je te maken met familieleden die tegen elkaar zeilen. Soms zetten ze een protest niet door, omdat ze elkaar later weer tegen komen.”

Rader in het geheel

“Ik zie mezelf als een rader in het geheel, die maakt dat we het met z’n allen leuk hebben en komen tot goede prestaties. Om resultaten te behalen is het belangrijk om te weten: wat willen we bereiken (visie) en hoe? Commitment, toewijding, er tijd en energie in steken zijn vanzelfsprekend voor mij.

Training werpt zijn vruchten af

“Naar mijn mening hebben we een maximale voorbereiding gehad. Voorafgaande aan de training hadden we steeds een doelstelling. Daar trainden we op en naderhand bespraken we die specifiek na. Dat werpt nu zijn vruchten af.” Grote verbeterpunten ziet Sicco niet. “Het gaat om details; om verfijning van de taak die iedereen heeft aan boord. Ik probeer de lat niet te hoog te leggen, zowel voor mezelf als voor de anderen. Waar ik wel steeds naar streef is het bereiken van de optimale zeilstand ten opzichte van de wind die er staat.”

Als we zo door gaan, komt het resultaat vanzelf!