Akkrum wint in Stavoren: Sneker Pan negende

Stavoren – Pieter Meeter van Akkrum heeft de strijd op het IJsselmeer in zijn voordeel beslecht. Hij vocht een spannende strijd uit met d’Halve Maen met schipper Klaas Westerdijk die meer dan de helft van de wedstrijd de koppositie innam, maar uiteindelijk genoegen moest nemen met een tweede plaats. Heerenveen werd derde. Dat wil zeggen, Grou kwam als derde over de finish, maar Heerenveen had zowel tegen Grou als tegen Lemmer een protest dat later door de jury werd toegekend waardoor beide er veertien punten bijkregen. Douwe Visser van Grou heeft wel de leiding in het klassement overgenomen van neef Albert Visser van Lemmer, maar beide kunnen zich geen slechte wedstrijd meer veroorloven.

Woudsend had een lastige dag. Als vierde bij de eerste ton, zakte het gaandeweg af naar de twaalfde plaats, net voor Drachten en Langweer. Ook Jappie Visser had niet echt een goede dag. De Sneker Pan lag lange tijd twaalfde, schoof nog een plaatsje op en werd door beide eerder genoemde protesten nog negende. In het tussenklassement zakte de Sneker Pan van zeven naar acht met hetzelfde aantal punten als Joure gevolgd door d’Halve Maen met een puntje meer.

Tekst en foto Richard de Jonge