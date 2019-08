Hens aan Dek bij de Sneker Pan: Hotze Venema

Sneek- De zesde aflevering van Hens aan Dek: Hotze Venema, met als positie aan boord die van fokkenist.

Omhoog of omlaag

Hotze zit bij de fok, het voorste zeil van een skûtsje. “Tijdens de wedstrijd gebruiken we de fok om het skûtsje snelheid te laten maken en door bijvoorbeeld bak te houden, mee te helpen bij het draaien. Bij vlagen wind doen we de fok losser om snelheid op te bouwen. Als we voor de wind varen, gaat de loet in de fok. Dan coach ik de jongens hoe ze dat moeten doen: de fok naar de mast of juist naar voren. Of: deze hoek moet er in.

Het vergt zoveel concentratie dat ik tijdens het varen geen idee heb waar we zijn. In de foarwedstriid (proloog) was het zelfs zo dat ik de ton niet eens zag.”

Afhankelijk van elkaar

“Teamsport vind ik hartstikke mooi. Ik heb altijd aan teamsport gedaan, ook aan voetballen. We zijn afhankelijk van elkaar, Jappie, Klaas, Sjouke en ik. De fok is de motor van het skûtsje. De snelheid wordt uit de fok gehaald. Een fok die te strak staat, geeft te weinig snelheid voorwaarts, maar druk zijwaarts. Dan moet Jappie meer kracht op het roer geven om de boot rechtuit te laten varen. Een fok die te los staat, geeft ook te weinig snelheid. Daardoor krijgt het skûtsje de neiging om door de wind te gaan. Jappie krijgt ook dan meer druk op het roer. Kortom: wij zorgen dat Jappie gemakkelijker kan sturen waardoor we met zo min mogelijk weerstand door het water gaan. Klaas, Sjouke en ik communiceren onderling door te praten. Ik communiceer met Jappie door handgebaren.”



Een goede voorbereiding

“Om resultaten te behalen moet de voorbereiding goed zijn. Het afgelopen jaar hebben we ons suf getraind. We hebben een aantal goede mensen mee gehad, die ons ondersteund hebben en ons verteld hebben waarop we moeten letten. Zo heeft Jappie’s vader Douwe een training gespendeerd aan het varen op halve wind. Zo kwam ik er achter dat ik de fok gauw te strak had. Marije Faber is met Jappie en Sjoerd aan de gang geweest. Daardoor hebben we nu een plan van aanpak en is er meer rust aan boord. Twintig minuten voor de start vertelt Sjoerd welk plan hij in zijn hoofd heeft. Tijdens de wedstrijd staat hij voor op de punt en geeft ons aanwijzingen. Als hij zegt: “remmen”, dan doen we dat. “

Puntjes op de i

“De basis is goed. Het is nu alleen een kwestie van puntjes op de i zetten. Bij mezelf gaat het niet altijd vlekkeloos. Soms ben ik te langzaam, soms te snel. Of ik handel op het verkeerde moment. Op onze eigen manier maken we stapjes, zowel in de training als in de wedstrijd. Als we werken aan wat beter kan en fouten eruit halen, draaien we over een jaar of twee mee in de top.”.

Tekst: Riemie van Dijk

Foto s: Richard de Jonge