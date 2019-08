Hattrick voor Lemmer: Sneker Pan negende

Elahuizen – Hij had in zijn carrière tot nog toe slechts drie wedstrijden gewonnen, maar noteerde een gelijk aantal overwinningen in het kampioenschap van 2019. Albert Visser van Lemmer liet ook gisteren iedereen de achterkant van zijn skûtsje zien en scoorde een onvervalste hattrick. Heerenveen werd tweede en Huzum derde.

Grou, tot vandaag klassementsleider kwam niet verder dan een vierde plaats en staat nu tweede achter Lemmer. Huzum verstevigde zijn derde positie en Heerenveen wisselde met Earnewâld van plaats en staat nu vierde. Earnewâld had een off-day en zeilde een teleurstellende veertiende plaats. Ook Jappie Visser had vandaag niet zijn beste dag hoewel het er in eerste instantie erg goed uitzag met een vierde plekje bij de eerste boei-ronding. Op het voor-de-windse rak ging het al mis en moest hij in Grou, Leeuwarden en Huzum zijn meerdere erkennen en uiteindelijk zakte hij naar een veertiende stek. In het laatste rak haalde hij op met een prachtig stukje tactiek en verschalkte vlak voor de finish Woudsend, Stavoren en Joure waar hij eerder al Langweer en Earnewâld had gepakt. Ondanks dit tegenvallende resultaat blijft de Sneker Pan zevende.

Tekst en foto: Richard de Jonge