Protesten zetten klassement SKS op de kop, Akkrum verliest twee keer in tien minuten

Sneek- De zeilraad van de SKS heeft het skûtsje van Earnewâld gelijk gegeven in het hoger beroep over de aanvaring bij Grou. Dat betekent dat Akkrum wegvalt uit de top van het klassement.

Volgens de voorzitter van de zeilraad had het skûtsje van Earnewâld ruimte moeten krijgen voor de boei, omdat ze het binnenste schip waren. De jury had daar geen rekening mee gehouden.

Akkrum heeft ook het protest verloren dat Lemmer had ingediend naar aanleiding van een bakboord-stuurboordsituatie op het water bij Terherne. De jury kon daar direct na de wedstrijd nog geen uitspraak over doen, omdat er een getuige was opgeroepen die al onderweg was naar Langweer. Lemmer moest over bakboord inhouden voor een groep stuurboordschepen.

Door het verliezen van beide protesten valt Akkrum terug van de vierde naar de achtste plaats in het klassement, na aftrek van de slechtste wedstrijd.

In het hoger beroep dat Drachten aangespannen had naar aanleiding van een protest van de Súdwesthoeke, heeft de zeilraad bepaald dat de uitspraak van de jury overeind blijft. De zeilraad betwist niet dat Drachten genoeg ruimte zou hebben gehad bij de wal.

Foto Henk van der Veer

Bron: https://www.omropfryslan.nl/