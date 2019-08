Prachtige vierde plaats voor Sneker Pan, Grou pakt eerste overwinning

Langweer-De Sneker Pan heeft goede zaken gedaan met een vierde plaats vandaag op de Langweerder Wielen. Met dit goede resultaat stegen Jappie Visser cs van een negende naar een zevende plaats in het tussenklassement. Grou won, voor Lemmer en Akkrum.

Voor Pieter Meeter van Akkrum was het een sportieve revanche want eerder op de zag besliste de Zeilraad van de SKS over de aanvaring tussen zijn skûtsje en dat van Akkrum en Earnewâld zaterdag, in het voordeel van laatstgenoemde waardoor hij de veertien punten aan de broek kreeg. De Grousters hadden de beste start en leidden tot de finish. Even leek Lemmer dichtbij te komen, maar bedreigend was het nooit. Veel spannender was de strijd tussen Sneek en Heerenveen.

Bij de laatste boeironding voor de finish zat Heerenveen zo dicht op Sneek dat ze moesten vallen om een aanvaring te voorkomen. Daardoor zeilden ze een andere lijn en konden ze geen hoogte lopen. En niet draaien want er lagen drie skûtsjes op korte afstand achter. Heerenveen ging zo de spreekwoordelijke vernieling in dat het op de finish Huzum, Earnewâld en Woudsend nog voor moest laten gaan.

Zuur voor de mensen uit Heerenveen die een dag eerder nog de overwinning pakten. Het was toch al de dag van de grote verrassingen want Drachten werd laatste (waar het op De Veenhoop nog zegevierde) en tegen Joure lopen twee protesten zodat die waarschijnlijk een flinke duikeling in het klassement maakt.

Het zal duidelijk zijn dat Jappie Visser een blij mens was na afloop van de wedstrijd. “Eindelijk een goede start. Om de wind goed in de gaten te houden, waren we al vroeg achter de lijn. Hij was nog west maar zou verder naar zuidwest. Ik heb op Sjoerd vertrouwd en dat pakte goed uit. We zijn bovenin gestart. We moesten bij Lemmer onderlangs. Al snel waren de drie koplopers op afstand. Wij moesten verdedigen. Eerst op Woudsend en later op Heerenveen. Man want loopt dat schip snel voor de wind. We hadden houden en keren. Dat laatste kruisrak vind ik wel jammer voor Heerenveen. Ik had liever gehad dat we samen naar de finish waren gevaren.”

Tekst en foto Richard de Jonge