Hens aan Dek bij de Sneker Pan: Jappie Visser

Sneek- De vijfde aflevering van Hens aan Dek: Jappie Visser, met als positie aan boord die van stuurman/schipper.

Schipperen

Schipper zijn en het skûtsje varen, is maar een klein stukje van wat Jappie doet tijdens het SKS. “Het spul er om heen is geen moeite, maar vraagt wèl tijd”.

Weer en wedstrijdbaan

Elke keer aanwezig zijn bij het palaver (die de SKS ‘de rûtebe’sprekking’ noemt) lukt me niet altijd in verband met de voorbereiding voor de wedstrijd. Het schip moet dan goed klaar zijn.” In 10 van de 11 gevallen is Jappie present, anders nemen één of meer bemanningsleden de honneurs waar.

Een palaver is een bijeenkomst die wordt gehouden vóór aanvang van de wedstrijd. De wedstrijdcommissie geeft dan informatie over de te varen wedstrijd, de wedstrijdbaan en de lokale wedstrijdbepalingen. Er zijn verschillende typen wedstrijdbanen: It sânglês, de trijehoek en de op- en del-baan. Piet Paulusma is elke keer van de partij om te vertellen over het weer (windrichting, windkracht e.d.).

Hulptroepen

Andere jaren had de Sneker Pan 14 bemanningsleden aan boord; dit jaar zijn het er 13. “Gemiddeld gezien redden we het daar mee. Maar met harde wind wordt het anders. Dan komen we handjes te kort. Op Terherne konden we gelukkig een beroep doen op oud bemanningslid Henjo. Dat geeft rust.”

Daarnaast zit in de roef altijd een verborgen extra bemanningslid om o.a. de schoot te begeleiden. Tot nu toe was dat meestal Klaske (zus van Wiepkje en vriendin van bemanningslid Henk).

Koffie en brood

Terug aan boord na de wedstrijd kunnen de bemanningsleden aanvallen op koffie en brood. “Mijn vrouw Wiepkje verzorgt het gebeuren om de wedstrijd heen. Daar heb ik geen talent voor. Gelukkig kan zij een beroep doen op haar ouders (Baukje en Pieter) en zus Klaske. Zij weten precies hoe ze een stuk werk uit handen kunnen nemen. Bovendien kennen ze onze kinderen goed. Het is extra fijn, omdat er dit jaar minder gezinnen op het volgschip aanwezig zijn. Op deze manier kan ik me volledig richten op het zeilen.”

Talent en ‘kopke’ voor prijsuitreiking

“Alle skûtsjes worden bij de prijsuitreiking verwacht. Het is ook altijd een mooie gelegenheid om de andere schippers te treffen. We hebben een praktische slag gevonden voor de keren dat het me niet lukt. Soms is mijn vrouw Wiepkje de speciale afgezant van de Sneker Pan; soms is dat Sjouke. Hij heeft het talent en het juiste ‘kopke’ ervoor.”

Sponsorschip

Na de wedstrijd op Terherne volgt altijd een bezoek van schipper en bemanning aan het sponsorschip van het Dicky van der Werffonds. “De eerste keer vond ik dat spannend; nu geniet ik er van. Zelfs al hebben we een slechte start gemaakt, er gaat een gejuich op als we aan boord stappen. Prachtig dat al deze mensen zo bij ons betrokken zijn en ons financieel ondersteunen.”

Tekst: Riemie van Dijk

Foto s: Richard de Jonge