Sneker Pan keurig zevende

Terherne-Voor de wedstrijd ware ze al getipt als één van de kanshebbers, samen met Grou en Earnewâld. Heerenveen had een wereldstart, nam de leiding en stond deze niet meer af. Grou werd tweede, Earnewâld derde. De Sneker Pan was iets minder goed weg, pakte in het eerste rake een paar boten en werd uiteindelijk zevende.

Een interessante dag voor het klassement want Drachten bijvoorbeeld, gisteren nog glorieus winnaar, kwam vandaag niet verder dan een tiende plaats en winnaar van de eerste twee wedstrijden Lemmer moest zelfs genoegen nemen met een elfde plek. De uitslagen en ook het tussenklassement zijn overigens niet definitief omdat Lemmer nog een protest heeft lopen dat morgenochtend zal worden voortgezet.

Jappie Visser komt superlatieven te kort om de dag te beschrijven. “Mooi, geweldig gezeild, de boot dendert er over, ligt mooi op het roer, prachtig, ik had nog een uurtje willen zeilen.” Dan relativerend: “Jammer van de start, die was niet goed. De beste plek was onderin. Maar daar kwamen we te laat aan. De tijd was op. We kwamen moeilijk weg en zijn zo snel mogelijk overstag gegaan om vrij te zeilen. Dat pakte goed uit.” De Sneker Pan kwam als negende om de eerste ton. En vocht menig robbertje met Leeuwarden en later met Akkrum. Opsteker was dat de Sneker Pan in het voor-de-windse rak aanvallen kon pareren en Leeuwarden verschalkte. Het heeft zelfs zesde gelegen, maar moest in het laatste rak zijn meerdere erkennen in de Leeuwarders waar op de meet Akkrum nog werd verslagen. Visser: “En eindelijk ruim water. Heerlijk. De baan lag er goed in, de commissie heeft een wijs besluit genomen om de wedstrijd uit te stellen.” Leuk is dat oud-bemanningslid Henjo Zwering gisteren fungeerde als veertiende man, noodzakelijk bij deze omstandigheden.

Tekst en foto Richard de Jonge