Hens aan Dek bij de Sneker Pan: Wilko Riezebos

Sneek- De vierde aflevering van Hens aan Dek: Wilko Riezebos, met als positie aan boord bakboord/grootschoot.

Spierballenwerk

“De grootschoot is het touw waarmee het grote zeil wordt bediend. Dat is spierballenwerk. Ik ben een dommekracht; daar ben ik voor aangenomen, want ik heb geen zeilervaring. Dit is mijn eerste ervaring op het water. Andere jaren maakte ik het skûtsjesilen mee vanaf een bootje of vanaf de wal en met een biertje in de hand. Ik vind het leuk om het nu van deze kant mee te maken. Ik ben nu al besmet met het skûtsje virus.

Het moet in harmonie

In zijn werk als personal trainer van zijn eigen sportschool werkt Wilko 1:1 of 1:2. In het skûtsjesilen gaat het om teamwork. “ Ik vind het leuk om in een team bezig te zijn. Zeker als je ziet dat het gaat lopen en dat je wat voor elkaar over hebt. Achterop kan je niet zonder de mensen voor en zonder de mensen in het midden; het moet in harmonie. Als er voor of achter iets fout gaat dan moeten wij inhouden of juist sneller werken om de schoot aan te trekken. Alleen je eigen straatje schoonvegen, dat werkt niet bij het skûtsjesilen.”

Twee uur lang scherp zijn

“Om je heen kijken gebeurt tijdens de wedstrijd sowieso niet, dan heb je de focus op het schip. Twee uur lang probeer ik focus te hebben en scherp te zijn. Voor 99% lukt dat wel. Als ze ‘Wilko’ roepen op de kant, dan kijk ik niet. Hoe ik me naderhand voel, hangt af van resultaat. Gister werden we uiteindelijk 9de en dat was goed, gezien de slappe wind en de smalle sloot. De dag er voor was de stemming minder best.”

Ingrediënten voor succes

“Resultaten behalen is een kwestie van geluk, een goed schip en de juiste man op de juiste plek. Vooral met de start moet je geluk hebben. Aan de andere kant: daar train je op, dus dan dwing je het af. Een goed schip hebben we al, het heeft zichzelf al bewezen. Alleen de fok is nieuw dit jaar. Natuurlijk kan er altijd iets stuk gaan, zoals gister de gaffel van Huizum.

Aan het begin van het seizoen heeft Jappie de poppetjes op hun plek gezet. Die plekken stonden niet vast, maar gelukkig heeft hij tot nu toe geen reden gezien om te wisselen. Vandaag op ruim water kunnen we gaan zeilen. Zeker met deze wind; die hebben we tijdens de training ook altijd gehad. Dat zegt ook iets over de bemanning: we willen het als team doen.

Leren en het schip lezen

“Bij elke training stellen we ons doelen. Wat is je persoonlijke doelstelling en: waar gaan we op trainen? Mijn doel was steeds om de handeling beter onder de knie te krijgen. Ik heb dit jaar echt leren zeilen. Na elke training vallen de puzzelstukjes meer in elkaar en gaat de handeling beter. Je leert het schip te lezen en daarop te acteren. Nu is dat bij harde wind gemakkelijker. Gister luisterde dat nauwer. Toen had elke beweging gevolgen voor het schip. Beter worden is een kwestie van uren maken: doen, doen en nog eens doen.”

Hoger dan vorig jaar

“Als mijn klanten mij succes wensen, beloof ik altijd dat we hoger eindigen dan vorig jaar. We mikken op het linker rijtje; ik zou niet tevreden zijn als we dat niet halen. Hoe ik de toekomst zie? Eerst deze twee weken maar eens op een mooie plek eindigen, dan zien we daarna wel verder

Tekst: Riemie van Dijk

Foto’s Richard de Jonge